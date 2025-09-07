Riceviamo e pubblichiamo qui di seguito la nota diramata dal Comune di Barletta in merito all’avvio della raccolta fondi a favore dei bambini di Gaza.
“Non possiamo rimanere indifferenti nei confronti dell’immenso dramma a causa della umana follia che stanno vivendo migliaia di bambini del territorio di Gaza.
Per questo motivo come Amministrazione, in collaborazione con il Movimento pro Palestina Barletta, è stata avviata una raccolta fondi pubblica per sostenere l’impegno dell’Associazione internazionale “Save the Children”, da sempre in prima linea nella tutela delle piccole vittime dei conflitti di tutto il mondo e che anche a Gaza opera con coraggio ed immenso sacrificio.
Per questo desidero rivolgere un appello a tutti voi invitandovi a donare anche una piccola cifra che sarà utile ad alleviare le loro sofferenze e il dolore delle loro madri.
Facciamolo pensando a loro e guardando con tenerezza i nostri figli e i nostri nipoti.
Presso la Banca Popolare Pugliese (tesoreria comunale), è attivo un conto corrente dedicato sul quale poter effettuare i versamenti fino al 23 Settembre 2025.
Potrete effettuare le libere donazioni tramite bonifico adoperando le seguenti coordinate: IT43 I052 6241 350C C051 1366 766″.