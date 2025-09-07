Il Barletta scappa avanti due volte, la Virtus Francavilla lo riprende. 2-2 in una partita bellissima, ricca di occasioni e colpi di scena. Pomeriggio dai due volti alla Nuovarredo Arena: più Barletta nella prima parte, con un vantaggio di una rete che sta stretto. Virtus che approfitta del “rosso” a Di Cillo all’alba del secondo tempo e pareggia con Carretta.

LE FORMAZIONI

Nella Virtus fiducia al 4-2-3-1, con Battista, Sorgente e Longo a supporto di Sosa. Parte dalla panchina Carretta.

Barletta senza Di Jeva, squalificato, e con la novità Di Cillo a destra in difesa. Out anche l’ultimo arrivato Coccia. 4-3-3 per Pizzulli, squalificato e sostituito in panchina da Moncelli. Attacco affidato al tridente Fantacci-Da Silva-Laringe

IL PRIMO TEMPO

1’05’’ BARLETTA pronti, via e Laringe estrae un gran mancino dal cilindro: tentativo dai 22 metri, Matei superato e traversa pizzicata;

3’40’’ VIRTUS FRANCAVILLA Battista in area su imbucata di Pitarresi, perde l’attimo giusto per calciare con il mancino e subisce il recupero di Bonnin;

10’20’’ BARLETTA pericoloso con gli esterni d’attacco: Fantacci punta Latagliata e stringe sul mancino, Matei prestnte

12’ GOL BARLETTA il vantaggio ospite è solo questione di tempo: Rizzo pasticcia sulla trequarti difensiva, Laringe affonda su Albano e crossa al centro. Fantacci con il mancino spedisce la sfera alle spalle di Matei. 0-1;

17’ VIRTUS FRANCAVILLA Che prova a reagire spinta da Sorgente: ingresso in area da sinistra e calcia trovando la deviazione di Sosa. Sul fondo

18’30’’ TRAVERSA VIRTUS FRANCAVILLA Sosa recupera il pallone su Guadalupi e calcia dai 20 metri. Mancino violento e preciso che supera Fernandes e finisce sulla traversa. 1-2;

22’30’’ GOL VIRTUS FRANCAVILLA Longo al tiro dai 20 metri su un pallone sporco, palo e Battista sulla respinta fa 1-1. Proteste Barletta nell’occasione per la posizione di Battista;

31’ GOL BARLETTA Il Barletta incassa il colpo e reagisce: Fantacci sui 25 metri ha spazio per calciare

34’45’’ VIRTUS FRANCAVILLA Immediata la risposta della Virtus Francavilla: calcio di punizione di Battista, pallone che taglia l’area. Sorgente calcia al volo, Fernandes blinda la porta con l’aiuto di Manetta;

35’ BARLETTA Entra in partita anche Da Silva: Fantacci recupera pallone su Pinna e crossa, il brasiliano ci mette la punta. Sul fondo;

36’40’’ BARLETTA Laringe per Da Silva, testa alta di poco da buona posizione;

39’30’’ BARLETTA DI Cillo a un passo dal gol: filtrante nel quale il numero 97 crede, Matei e Rizzo salvano

45’20’’ BARLETTA Il primo tempo si chiude con il Barletta a un passo dal tris con Da Silva: colpo di testa su corner di Guadalupi, suol fondo per centimetri;

IL SECONDO TEMPO

Si riparte con una sostituzione nella VIRTUS FRANCAVILLA: Paladini per Longo, si passa al 3-4-1-2.

7’ BARLETTA IN 10 Di Cillo, già ammonito, rovina una buona prestazione entrando così su Latagliata: doppio giallo e Barletta in 10;

12’ SOSTITUZIONE BARLETTA De Luca per Fantacci, si passa al 4-3-2 con Laringe vicino a Da Silva;

14’ BARLETTA Laringe riesce a trovare un pertugio a sinistra e crossare al centro, Da Silva fallisce un rigore in movimento e spedisce sul fondo da ottima posizione;

20’ SOSTITUZIONI VIRTUS FRANCAVILLA Dentro Carretta e Ferrante per Battista e Lataglaita

22’ GOL VIRTUS FRANCAVILLA Pinna fa il vuoto a sinistra e crossa al centro: Sorgente non ci arriva, Carretta sì. Controllo e destro alle spalle di Fernandes. 2-2 al primo pallone toccato per l’ex Casertana;

24’ BARLETTA pericoloso con il piazzato di Guadalupi, ci mette i guantoni Matei;

29’ PROTESTE BARLETTA Per questo intervento in ritardo di Rizzo, già ammonito, su Laringe. Ammoniti per proteste Cancelli e Sorgente;

43’30’’ VIRTUS FRANCAVILLA Carretta al cross con il mancino, pallone che sfiora il palo alla destra di Fernandes;

Nei sei minuti di recupero non c’è spazio per altre emozioni

Nel prossimo turno Barletta-Fidelis Andria e Manfredonia-Virtus Francavilla