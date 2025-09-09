Il suo atterraggio in Serie D nel pianeta Barletta ha assicurato due gol, un punto e un colpo grosso sfiorato all’esordio in campionato. Il tutto in 60 minuti in campo. Tommaso Fantacci si è ripresentato così al girone H con una doppietta segnata a modo suo: inserimento in area su invito di Laringe per lo 0-1, mancino violento e preciso dai 25 metri per il provvisorio 1-2 nel pomeriggio di Francavilla Fontana, partita conclusa con un pareggio che sta stretto alla squadra di Massimo Pizzulli.

Schierato da esterno alto a destra nel 4-3-3, il 28enne toscano ha messo in luce colpi da “10” puro: dribbling, sterzate, personalità e visione della porta avversaria, il tutto prima di lasciare il campo per un colpo e per la necessità di tamponare il buco in difesa generato dal rosso a Di Cillo. L’intesa con Laringe, evidenziata anche dal vice allenatore biancorosso Vincenzo Moncelli nel postpartita della Nuovarredo Arena

Domenica alle 16 il destino opporrà già Fantacci e diversi suoi compagni di squadra al recente passato. Al Puttilli – partita che Telesveva trasmetterà in diretta tv e social – arriverà la Fidelis Andria, club in cui il numero 10 ha totalizzato 9 gol e cinque assist nella scorsa stagione. Le emozioni, assicura, al fischio d’inizio saranno messe da parte.