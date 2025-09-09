Giovedì 18 settembre, alle 20.30, l’Hotel La Terrazza di Barletta (via della Misericordia, 78) ospita “Hub dei giovani– Oltre la realtà genitoriale”.

Protagonista della serata, promossa dal Rotary Club di Barletta, sarà Tommy Dibari, scrittore e psicologo barlettano, che torna in libreria con una nuova edizione del suo sesto romanzo “Sarò vostra figlia se non mi fate mangiare le zucchine – storia di un’adozione”, pubblicato da Santelli Editore.

Dopo il successo della prima uscita nel 2015, il volume – disponibile nelle librerie italiane dallo scorso aprile – si ripresenta al pubblico come un’opera arricchita e rivista, capace di emozionare e far riflettere. Dibari affronta con sensibilità un tema delicato e universale: l’adozione, raccontando il cammino di una coppia che, tra dolore e speranza, affronta le difficoltà dell’infertilità.

Accanto a Dibari interverrà don Davide Abascià, parroco della comunità “Ss. Angeli Custodi” di Trani e responsabile regionale della Pastorale Giovanile, che offrirà uno sguardo profondo e attuale sul rapporto tra giovani, adulti e comunità. L’incontro sarà l’occasione per riflettere insieme, senza retorica, sui legami che uniscono le persone, sulle sfide educative e sulla bellezza di crescere – come figli e come genitori – in un mondo che cambia.

L’ingresso è libero e aperto a famiglie, ragazzi e a chiunque voglia lasciarsi ispirare da una storia vera, intensa e capace di parlare al cuore.