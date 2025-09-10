Poste Italiane sarà presente, con una postazione filatelica, alla Fiera del Levante di Bari in programma dal 13 al 21 settembre.

Nella giornata inaugurale di sabato 13 settembre, dalle ore 10 alle 20, sarà attivato un servizio filatelico temporaneo, richiesto dalla Nuova Fiera del Levante, dove sarà possibile timbrare con il bollo speciale celebrativo della 88^ edizione le corrispondenze presentate. Per ogni giorno successivo, con gli stessi orari, sarà disponibile un secondo bollo speciale figurato. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a Poste Italiane / Filiale di Bari.

Il 13 settembre, alle ore 18 nella Sala 1 del centro congressi sito all’interno della Fiera, sarà inoltre presentato in anteprima il cofanetto filatelico dedicato a Pietro Mennea. Il cofanetto, in tiratura limitata a soli cento esemplari numerati, contiene il folder di emissione Pietro Mennea, una cartolina in lamina d’orata obliterata con annullo Pietro Mennea, una moneta valore facciale 10 € AG proof 25 gr custodita in astuccio. Sulla medaglia, realizzata da IPZS, è raffigurato il leggendario velocista barlettano, con la pettorina numero 433 che indossava quando vinse la medaglia d’oro ai Giochi della XXII Olimpiade e il pantaloncino con il numero 8 a indicare la corsia in cui raggiunse il gradino più alto del podio ai Giochi olimpici che si svolsero a Mosca nel 1980.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.