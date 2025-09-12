Sta suscitando polemiche la chiusura del braccio di Levante a Barletta, disposta per la prima volta con una barriera fisica dalla Capitaneria di Porto, che ne ha la gestione. Un luogo storico per i barlettani, frequentato da oltre un secolo per passeggiate, nuoto e attività sportive, al quale la comunità è particolarmente legata, anche per averne contribuito alla costruzione. La segnaletica all’ingresso ricordava già da tempo il divieto di accesso, ma la prescrizione era stata sempre aggirata. A spingere verso la decisione drastica – ha spiegato il sindaco Cosimo Cannito – sarebbe stata la sparatoria del 4 luglio scorso, in cui rimase ferito un trentenne pregiudicato.

Il provvedimento di interdizione impedisce anche la fruizione del trabucco, ricostruito e destinato a diventare museo diffuso del mare. Più volte in passato si era discusso del possibile passaggio del molo di Levante sotto la gestione comunale, ma l’ipotesi non si è mai concretizzata.