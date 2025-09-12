Torna a riunirsi la famiglia allargata di Alleanza Verdi-Sinistra. Lo fa in occasione della tradizionale festa nazionale che, anche quest’anno, viene ospitata in Piazza Pescheria, a Barletta. Quattro giorni di eventi, fino a domenica 14 settembre, con un ricco calendario di appuntamenti, tra incontri pubblici, dibattiti e confronti, sui tanti argomenti di attualità.
Temi di interesse comune, dai quali rilanciare l’azione politica di Alleanza Verdi-Sinistra, a partire da una ferma opposizione al governo guidato da Giorgia Meloni.
Invitabile anche un passaggio sulle prossime elezioni regionali pugliesi e sulla candidatura a consigliere del presidente nazionale di Sinistra Italiana, Nichi Vendola.
