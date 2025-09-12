«Desidero esprimere le più sincere congratulazioni personali e di tutta la comunità barlettana per il prestigioso successo ottenuto dal regista barlettano Giuseppe Arcieri che ha presentato il cortometraggio “Ombre nella Fede” (prodotto da Michele Piazzolla) alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia appena conclusasi». Lo scrive in una nota il sindaco di Barletta, Mino Cannito.

«L’apprezzato obiettivo raggiunto dimostra la grande dedizione e creatività di Arcieri che ha saputo esprimere il proprio talento mettendolo a disposizione dell’arte cinematografica.

Auspico che quella di Venezia sia solo una delle molte soddisfazioni che lo attendono nel futuro e che continui a ispirare i nostri giovani con l’esempio e la passione».