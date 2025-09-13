Barletta ricorda le 58 vittime innocenti che persero la vita nel crollo avvenuto il 16 settembre del 1959 in via Canosa.

Col patrocinio ufficiale del Comune, proprio martedì 16 settembre, si svolgeranno le iniziative promosse dal Gruppo di lavoro, studio e ricerca permanente fra i Parenti dei Familiari periti nella tragedia.

Ecco il programma:

Ore 11, in Via dei Pini, omaggio delle Autorità e della Cittadinanza alle stele commemorativa recante i nomi delle 58 Vittime;

Ore 19, Parrocchia della Sacra Famiglia in via Canosa, santa messa di suffragio officiata da don Savino Filannino;

Ore 20, Auditorium Bonelli ex chiesa Sacra Famiglia, Via Trento, incontro pubblico con conferenza e proiezione del docufilm a cura del giornalista e scrittore Nino Vinella dal titolo “Una tragedia italiana in prima pagina: il crollo di via Canosa di mercoledì 16 settembre 1959, cinquantotto morti e dodici feriti”.