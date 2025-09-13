“Sono molto soddisfatto, a livello agonistico ed organizzativo, per quanto avvenuto durante questi due giorni dei campionati italiani che stiamo ospitando a Barletta. Ammirare gli sforzi atletici di chi ama questo sport è il miglior veicolo pubblicitario per l’intero movimento del Beach Sprint che nel prossimo 2028 debutterà a livello olimpico. L’entusiasmo del pubblico presente è il miglior regalo che potessimo ricevere. La presenza odierna a Barletta del presidente federale Davide Tizzano, per noi tutti, è stata motivo di orgoglio e desidero ringraziarlo per le parole di apprezzamento che ha avuto per quanto stiamo facendo in questa edizione. La giornata di domani, conclusiva dell’evento, offrirà emozioni per tutti. Vi invito a condividerle con noi sottolineando che siamo già a lavoro per l’edizione del 2026 già assegnataci dalla Federazione”.

Cosi Roberto Pio Rizzi, presidente del Comitato organizzativo e del Comitato Regionale Puglia e Basilicata della Federazione Italiana di Canottaggio a poche ore dalla conclusione dell’edizione 2025 dei Campionati Italiani di Beach Sprint, in programma a Barletta nello specchio acqueo antistante Lungomare Pietro Mennea da venerdì 12 a domani domenica 14 settembre.

“Il Beach Sprint, pronto a fare il suo esordio olimpico a Los Angeles 2028, sta crescendo in Italia è manifestazioni come questi Campionati Italiani, curati con grande attenzione dalla LNI Barletta, rappresentano un veicolo di promozione importante. Complimenti al Presidente del COL e del Comitato Puglia Basilicata Roberto Pio Rizzi e a tutto il suo staff per l’impegno profuso nell’organizzazione di questo evento”, ha dichiarato il presidente della Fic Davide Tizzano.

Sul lungomare Pietro Mennea a Barletta ben 51 circoli arrivati da tutta Italia con oltre 400 atleti iscritti e 270 equipaggi.

Il programma ha visto i time trial venerdì 12 settembre mattina per i Master, impegnati anche nel pomeriggio con i quarti di finale. Sabato mattina, semifinali e finali per i Master, seguiti dai time trial per Under 19 e Senior. Domenica mattina, a partire dalle 8, i quarti di finali, le semifinali e le finali Under 19 e Senior.

L’evento è trasmesso da RaiSport e in diretta streaming sui canali social dell’evento e della Federazione Canottaggio.