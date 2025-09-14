“Cari cittadini di Barletta, che giornata strepitosa per la nostra città! – Queste le parole del sindaco Mino Cannito affidate alla propria pagina Facebook per onorare l’organizzazione della giornata sportiva svoltasi questa mattina presso la Litoranea “Pietro Mennea” di Ponente – Oggi a Barletta si sono chiusi i Campionati Italiani di Beach Sprint, con la diretta su Rai Sport, e i nostri atleti hanno dato spettacolo. Un applauso speciale a Maria Lanciano della LNI Barletta, che ha vinto la finale Under 19, regalando all’intero pubblico di casa un’emozione unica.

Un ringraziamento va alla Federazione Italiana Canottaggio Lega Navale Italiana, a tutti gli organizzatori (in particolare al presidente della Federazione Italiana Canottaggio Puglia e Basilicata Roberto Pio Rizzi, al presidente regionale del CONI Puglia Angelo Giliberto e al presidente della Lega Navale Italiana di Barletta Giuseppe Gammarota), ai volontari e alle società sportive che hanno permesso a Barletta di essere nuovamente palcoscenico nazionale per questo sport magnifico. Siamo felici che la nostra città possa continuare a crescere anche attraverso eventi che uniscono sport, comunità e valorizzazione del territorio.

Sono orgoglioso di Barletta e di tutti voi che l’avete resa protagonista. Continuiamo così!”