Seduta di audizioni in Commissione bilancio e programmazione presieduta da Saverio Tammacco, con all’ordine dei lavori – tra gli altri – il punto sulla nuova Piastra Onco-Ematologica all’ospedale di Barletta.

L’aggiornamento sulla programmazione delle somme riconosciute alla Regione Puglia ex art. 20 L. 67/88 – Delibera CIPE 51/2019 per l’ampliamento dell’Ospedale di Barletta e la realizzazione della nuova Piastra Onco-Ematologica, è servito per capire, su richiesta del consigliere Filippo Caracciolo, se nel frattempo c’è stata la firma del contratto, necessaria per poter arrivare alla realizzazione dell’opera entro la fine dell’anno in corso.

L’intervento strutturale si inserisce nella riqualificazione dell’ospedale di Barletta, per un finanziamento regionale ex articolo 20 di 8,9 milioni di euro, interamente utilizzabili per i lavori di adeguamento, restyling e potenziamento dell’intero nosocomio.

Sono intervenuti il direttore generale dell’Asl BAT Tiziana Dimatteo e il RUP Carlo Ieva, per dire che sono state presentate due proposte, una prevedeva due plessi separati e la seconda conteneva la corte interna e un collegamento circolare. È stata scelta la seconda proposta perché ritenuta più rispondente alle esigenze e adesso i progettisti possono lavorare al PFTE che deve essere consegnato entro 90 giorni.