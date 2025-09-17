Il Settore Servizi Scolastici rende noto, ai cittadini interessati alla misura “Buono Libri”, l’elenco delle n. 14 ditte, presso le quali è possibile rivolgersi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per le scuole secondarie di 1° e di 2° grado per l’Anno Scolastico 2025/2026.

N. CARTOLIBRERIE ACCREDITATE INDIRIZZO (sede operativa) COMUNE 1 Archimede p.zza Principe Umberto, 12-12/A Barletta 2 Binetti c.so V. Emanuele, 179 Barletta 3 Coop Alleanza 3.0 Soc. Cooperativa via Trani, n.19 Barletta 4 Fascilla S.n.c. via dei Greci, 14 Barletta 5 Fratelli Corvasce S.n.c. via E. Fermi, 56 Barletta 6 Il Quadrifoglio via Prascina,155 Barletta 7 Il Mondo a colori via S. Antonucci, 19 Barletta 8 L’arcobaleno.it S.n.c. via R. Di Bari, 25/27 Barletta 9 La Nuova Disfida via Canosa, 115/C Barletta 10 La Sapienza via Madonna della Croce, 166 Barletta 11 Macondo vicoletto S. Lucia, 28/30 Barletta 12 Omnia via degli Orti, 19 Barletta 13 Pitagora via Madonna della Croce, 143 Barletta 14 Punto e Virgola via R. Margherita, 71/A Barletta

PROCEDURA PER L’EROGAZIONE

Il Comune di Barletta, al fine di erogare il buono libri richiesto dalle famiglie, effettua la verifica della residenza, requisito indispensabile per accedere al contributo, come stabilito dalla Regione. Completata tale fase, in base alle istanze presentate dalle famiglie, è assegnata la quota pro-capite spettante a ciascuno studente, generando il credito del “Buono libri” sull’apposita piattaforma “Studio in Puglia”, associato al codice pratica. Il richiedente, riceve conferma dell’ammissione al contributo tramite un messaggio email, unitamente al Buono libri (sotto forma di codice utente) e alle istruzioni per l’utilizzo dello stesso.

Per utilizzare il Buono libri, il beneficiario dovrà recarsi in uno degli esercizi convenzionati (cartolibrerie/librerie) e comunicare il relativo codice utente all’esercente, il quale ne verifica la disponibilità e l’importo, tramite accesso alla piattaforma “Studio in Puglia”, e fornisce i libri di testo previsti.

Al momento della consegna dei testi, le ditte potranno caricare sul Sistema “Studio in Puglia” i codici ISBN dei libri di testo e il prezzo di vendita (che non potrà eccedere il prezzo di copertina).

Il Buono libri dovrà essere speso presso un unico esercente accreditato, previa presentazione alla cartolibreria del codice univoco per ricevere, gratuitamente i libri previsti, fino all’ammontare massimo erogabile previsto dalla Regione e inserito sulla piattaforma regionale.

Il Buono libri potrà essere usato esclusivamente per l’acquisto dei Libri di testo nuovi per la Scuola Secondaria di 1° e di 2° grado, A.S. 2025/26 e il valore del contributo da assegnare ad ogni famiglia varia in base all’anno frequentato per le scuole secondarie di 1° grado, in base agli anni frequentati, al tipo di scuola, di indirizzo e alla classe frequentata dall’alunno per le scuole secondarie di 2° grado varia.

Gli utenti che nella domanda hanno inserito l’indirizzo mail afferente a CAF, Patronati ed a terzi, ecc. dovranno rivolgersi agli stessi per ottenere il codice Buono libri relativo alla propria pratica.

Per apportare eventuali rettifiche a quanto dichiarato dal richiedente al momento della domanda, la piattaforma della Regione Puglia prevede quanto segue: