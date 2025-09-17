“Discesa libera” il film prodotto, interpretato, diretto e distribuito da Sandro Torella rientra nel progetto Rete Prevenzione Alzheimer della Fondazione Rosa e Giovanni Melchiorri. Nasce dal cortometraggio “Vittorio” del 2019 che ha partecipato al Vertical Movie Festival riscuotendo consenso di pubblico e critica.

L’opera prima di Torella è in programma il 19, 20 e 21 settembre al Politeama Paolillo di Barletta. In particolare venerdì 19 alle 20.45 (dopo la proiezione dello spettacolo delle 19.15) in calendario un incontro dibattito curato dalla giornalista Floriana Tolve con gli interventi di Rossella Lisanti Psicologa Psicoterapeuta (Responsabile Attività Centro Diurno Alzheimer CASALUNA), Vincenzo Delcuratolo Psichiatra (Responsabile Sanitario Centro Diurno Alzheimer CASALUNA) e Magdala Spinazzola, Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Barletta.

“Discesa libera” offre agli spettatori spunti di riflessione per affrontare la tematica di una malattia sociale che non coinvolge solo il malato, ma ha un impatto devastante anche su chi lo circonda. La commedia ironica e godibile narra di Manuel Falco (Sandro Torella), attore emergente che a causa di qualche battuta di troppo, è accusato di vilipendio ed emarginato dal mondo dello spettacolo. Si ritrova, così a lavorare per una casa di cura e ad assistere Vittorio, anziano malato di Alzheimer. Si appassiona al suo nuovo amico e cerca di convincere la dottoressa De Blasi ad organizzare uno spettacolo con i degenti (tra cui Vittorio) che si rivelerà un successo ridando linfa anche a Manuel.

“Il parallelo tra il mestiere dell’attore e la condizione di malato di Alzheimer è una metafora potente, capace di parlare anche ai giovani, agli artisti, ai professionisti e a chiunque si senta in qualche modo in caduta libera” scrive Torella nelle note di regia. “È proprio in questa condizione in cui la curva esistenziale della propria vita discende in un baratro dove incontra ricordi senza ricordi, maschere giornaliere, perdite e fallimenti, che il protagonista del film si ritrova consapevole e forte di poter affrontare un nuovo inizio” chiosa il cineasta.

Nel cast oltre a Sandro Torella (nei panni di Manuel) ci sono: Massimo Mirani, Jennifer Mischiati, Stefano Antonucci, Anna Mazzantini, Michele Gammino, Gaetano Mosca, Maria Luce Pittalis, Renato Solustri, Giorgia Panettieri, Danila Stalteri, Giorgio Carosi. Fotografia: Gianni Iorio; montaggio Bruno Luca Perrone; musica Michele Josia; produzione ST Cine Factory; premi e festival: Festival di Villammare 2025 e London Rolling Film Festival 2025.

Per la realizzazione di “Discesa libera” è stato fondamentale, oltre all’apporto economico della Fondazione e del regista Sandro Torella, anche il sostegno degli sponsor e di una parte del pubblico (tramite il crowdfunding sulla piattaforma online eppel.com), e la disponibilità, per le riprese del film, degli spazi della residenza per anziani Quinta Sella e degli studi televisivi di Canale 10 con il relativo supporto tecnico.