È un Barletta con assenze pesanti, quelle di Tano Bonnin chiamato a scontare il primo di tre turni di squalifica rimediati con il “rosso” contro la Fidelis Andria e di Luca Guadalupi, ko al ginocchio nel derby e destinato a restare per mesi ai box, quello che si avvicina alla trasferta di Sarno, valida per la terza giornata del girone H di Serie D. Sabato alle 16 sul prato dello stadio Squitieri, in una sfida che Telesveva trasmetterà in diretta televisiva e social con un ricco prepartita, la novità fondamentale sarà in panchina: Massimo Pizzulli ha infatti scontato i due turni di squalifica che aveva ereditato dalla scorsa stagione e tornerà a dirigere la squadra sul campo anche durante gli impegni ufficiali. Proprio l’allenatore presenterà venerdì mattina in conferenza stampa una partita alla quale il gruppo si affaccia con alcuni punti interrogativi. Alle due assenze fanno parzialmente da contraltare due recuperi importanti in difesa: il 2006 Di Cillo e il 2007 Di Jeva, che hanno scontato le rispettive squalifiche.

La difesa a quattro sembra una certezza. I nodi da sciogliere riguardano gli interpreti. Coccia a destra si candida seriamente per un posto, scelta che però imporrebbe l’impiego o di Di Cillo, un under, accanto a Manetta nel cuore della difesa al posto di Telera, sostituto designato di Bonnin. Nello stesso reparto, a sinistra Di Jeva dovrebbe vincere il ballottaggio tra 2007 con Misefari. In mezzo al campo al momento la coperta è corta: Cancelli e Piarulli dovrebbero formare la linea Maginot, con un tris alle spalle di Da Silva, destinato alla conferma nonostante un impatto non ancora troppo convincente con il pianeta biancorosso. La Monica e Sasanelli sono comunque pronti a giocarsi un posto con il gigante brasiliano. Il 2006 Dicuonzo, se in difesa dovesse giocare Telera, troverebbe spazio in una linea completata da uno tra Lattanzio, rilanciato dal gol nel derby, e Fantacci al centro e Laringe a sinistra. L’alternativa prevede invece l’avanzamento di Coccia, con uno tra Di Cillo e De Luca in difesa a destra e la conferma di Fantacci, Laringe e Da Silva in attacco. Soluzioni al vaglio per l’incrocio con un avversario accreditato per la lotta promozione.

Parallelamente al campo si muove anche il calciomercato: per rinforzare il pacchetto arretrato, si registrano contatti con Francesco Bertolo, centrale di piede sinistro, classe 1991, che in Puglia ha giocato due anni ad Altamura e oggi gioca nella Pistoiese (Serie D, girone D). Doppia idea per il centrocampo, dove si cerca un rinforzo dopo il ko di Guadalupi: Francesco De Rose, classe ‘87, nella passata stagione al Catania in Serie C, già al “Puttilli” nell’annata agonistica 2014-2015 (31 presenze e due gol), e Fran Ganfornina, classe ‘96, in forza al Team Altamura in Serie C.