Il Teatro Fantàsia è pronto ad accogliere nuovi allievi: a partire dalla prossima settimana riprendono i corsi di teatro dedicati a bambini, ragazzi e adulti. Una proposta formativa che unisce passione, creatività e crescita personale, aperta a chiunque voglia avvicinarsi all’arte teatrale in un contesto accogliente e inclusivo.

Come ogni anno, l’inizio dei corsi sarà accompagnato da lezioni di prova gratuite, suddivise per gruppi in base all’età e all’esperienza. Un’opportunità preziosa per mettersi alla prova, scoprire il linguaggio teatrale e respirare l’energia del palco.

Dopo la fase iniziale di training teatrale in sala, gli allievi avranno infatti la possibilità di lavorare direttamente sul palcoscenico, con luci e luci teatrali, per abituarsi fin da subito alla scena e vivere un’esperienza il più possibile vicina a quella dello spettacolo dal vivo. Durante l’anno, inoltre, saranno previste più occasioni di esibirsi davanti a un vero pubblico, fino ad arrivare allo spettacolo di fine corso con maggiore consapevolezza, sicurezza e spirito di gruppo.

I corsi saranno diretti da Alessandro Piazzolla, direttore artistico e insegnante del Teatro Fantàsia, che commenta: «Il teatro è un luogo di crescita personale oltre che artistica. Qui ogni allievo impara a conoscersi meglio, a superare i propri limiti e a scoprire la forza della condivisione. Il nostro obiettivo non è solo formare allievi-attori, ma persone più consapevoli, capaci di esprimersi e di affrontare la vita con più coraggio. La città di Barletta, e soprattutto i giovani, hanno bisogno di spazi come il nostro per sentirsi al sicuro, crescere, fare nuove esperienze e creare nuove amicizie».

La sede del Teatro Fantàsia si trova in via Imbriani 144 a Barletta, a soli 300 metri dalla stazione ferroviaria, quindi facilmente raggiungibile anche da chi arriva da fuori città. La sala, polifunzionale e accogliente, ospita fino a 100 posti a sedere, trasformandosi all’occorrenza in teatro vero e proprio per spettacoli aperti al pubblico.

Con un’offerta pensata per chiunque, dai 7 ai 90 anni e oltre, il Teatro Fantàsia conferma il suo ruolo di punto di riferimento per chi desidera avvicinarsi o approfondire l’arte scenica in un contesto professionale ma familiare.

Per informazioni e prenotazioni alle lezioni di prova gratuite è possibile rivolgersi direttamente in sede o telefonare al 340 3310937.