Illude il gol di Lattanzio. Il micidiale uno-due di Addessi e Ferrara regala tre punti pesanti alla Sarnese e costringe il Barletta alla prima sconfitta in campionato. Con soli due pareggi nelle prime tre giornate di campionato è primo vero momento di crisi per i biancorossi, che dovranno necessariamente vincere mercoledì con il Francavilla in Sinni per invertire la rotta.

Tabellino

Sarnese (4-3-3): Petrone; Lia (50’Carotenuto), Solaro, Mazzei, Cordaro (63′ Malvestuto); Virglio (90’Velasquez), Bottalico, Santarpia; Silvestro, Ferrara (57’Rossetti, 68’Mamona), Addessi. A disp. Pizzela, Velasquez, Savor, Puca, Amato. All. Grimaldi

Barletta (4-2-3-1): Fernandes; Coccia (8’Telera), Manetta, Di Cillo, Di Jeva; Cancelli, Piarulli; Fantacci (63’Dicuonzo), Lattanzio (68’La Monica), Laringe; Da Silva (64′ Sasanelli). A disp. Figliola, Venanzio, Belladonna, Dibenedetto, Misefari. All. Pizzulli

Marcatori: 20′ Lattanzio (B), 40′ Addessi (S), 46′ Ferrara (S)

Note: calci d’angolo 3-1; ammoniti: Viriglio, Santarpia, Petrone e Silvestro (S); recuperi: pt. 4′, st. 7′. Espulsi: al 53′ st. Sasanelli (B)