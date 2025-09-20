Primo ko in campionato per il Barletta, che cede per 2-1 sul campo della Sarnese nella terza giornata del girone H di Serie D. Il vantaggio di Lattanzio illude i biancorossi, rimontati da Addessi e Ferrara e in 10 nel finale per l’espulsione di Sasanelli.
Tanta amarezza nel postpartita nella voce dell’allenatore biancorosso Massimo Pizzulli.
“Vittoria di carattere” assicura l’allenatore della Sarnese Teore Grimaldi.
Ritorno in campo per il Barletta mercoledì 24 settembre al Puttilli: in programma il turno infrasettimanale con il Francavilla in Sinni.