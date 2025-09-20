Un nuovo, lodevole gesto d’amore e di solidarietà, fondamentale per dare una speranza e salvare chi attende un trapianto. E’ quello compiuto dal marito e dalla figlia di una donna di 58 anni, scomparsa nelle scorse ore a Barletta, che hanno acconsentito alla decima donazione multiorgano nella Bat del 2025. Residente nella città di Eraclio, ma di origine marocchina, la donna ha donato fegato, cuore, reni e cornee: le operazioni di prelievo si sono concluse nelle prime ore di questa mattina all’ospedale “Dimiccoli” di Barletta, nelle sale dirette dal dottor Michele Debitonto.

Il fegato e il cuore sono stati prelevati dall’equipe del Policlinico di Bari, i reni sono stati acquisiti dagli urologi del Policlinico di Foggia, mentre le cornee sono state prelevate dai clinici del coordinamento trapianti e inviate alla Banca degli Occhi di Mestre.

“Non è stata una donazione semplice, sono stati necessari esami specifici che hanno coinvolto nella notte anche la clinica “Spallanzani” di Roma – ha sottolineato Giuseppe Vitobello, coordinatore trapianti della Asl Bt – . Si è reso necessario nell’occasione coinvolgere più specialisti, non soltanto del nostro territorio”. Ai ringraziamenti del dottor Vitobello per il gesto dei familiari della donna e per il supporto e la professionalità di tutti gli operatori coinvolti si sono aggiunti anche quelli del Commissario straordinario della Asl BT, Tiziana Dimatteo.