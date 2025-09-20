“Mi rivolgo al marito e alla figlia di una donna deceduta, di origine marocchina e residente nella nostra città, che hanno deciso di donare i suoi organi dando generosamente il proprio assenso. A nome dell’intera comunità e mio personale desidero esprimervi la più sincera gratitudine per l’altruismo e il grande gesto compiuto”. Lo scrive in una nota il sindaco di Barletta Mino Cannito.

“La vostra scelta non solo ha permesso di donare speranza a molte persone in attesa di un trapianto, ma ha anche rappresentato un esempio di grande sensibilità e di rispetto per la vita e la dignità umana.

Il vostro momento di grande e intimo dolore lo avete trasformato in un atto di amore per il prossimo e senso di umanità che, sono certo, sarà di esempio per tutti.

Grazie, grazie di cuore, anche a nome di tutta la cittadinanza, perché avete mostrato quanto l’altruismo possa fare la differenza tra la fine di tutto e la continuità della vita”.