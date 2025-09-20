Un luogo splendido, simbolo della città: ci riferiamo al Fossato del Castello di Barletta. Al suo fianco, all’altezza della cosiddetta “pineta” si presenta uno spettacolo davvero indecoroso. Uno scempio di rifiuti vari di ogni genere da bottiglie di plastica a lattine, a contenitori vari e molto altro come si vede in foto è stato molto probabilmente gettato dall’alto in corrispondenza di quel luogo.

Strano che non si sia corso subito ai ripari visto che la nostra segnalazione ci è pervenuta solo in tardo pomeriggio. Speriamo in un tempestivo intervento da parte degli organismi competenti comunali per ripristinare lo stato e la bellezza del luogo. Ancora una volta siamo quindi a denunciare un atto di vandalismo ai danni del nostro bene comune.