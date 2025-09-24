Ancora un pari per il Barletta che, al cospetto del Francavilla in Sinni, nel turno infrasettimanale valevole per la quarta giornata di campionato, non riesce ad andare oltre lo 0-0. I biancorossi collezionano il terzo pareggio in quattro gare e rimandano ancora l’appuntamento con il successo. Fasano ora a +9.
Tabellino
BARLETTA (4-2-3-1): Fernandes, Giambuzzi, Di Cillo, Manetta, Di Jeva; Cancelli, Piarulli; Fantacci (69′ Dicuonzo), Lattanzio (69′ La Monica), Laringe (90′ Belladonna); Da Silva. A disposizione: Figliola, Telera, Venanzio, De Luca, Dibenedetto, Misefari. Allenatore: Massimo Pizzulli.
FRANCAVILLA (3-5-2): Ciardi, Musumeci, Ferrara, Germinio; Ciaramella, Gentile (70′ Carrozza), Visconti, Skoric, Di Lauro (57′ Annan); Croce, De Marco (59′ Pesce). A disposizione: Grisendi, Pellegrini, Cabrera, Galletta, Tedeschi, Martellotta. Allenatore: Cosimo Zangla.
Ammoniti: Piarulli, Giambuzzi, Pizzulli, Lattanzio, Laringe, La Monica (B), Musumeci, Gentile (F).