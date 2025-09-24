Domani, giovedì 25 settembre a Barletta, a cura del Distretto socio-sanitario diretto dal dott. Domenico Spinazzola, si terrà in piazza Principe Umberto I, con un open day dalle ore 10 alle ore 12.30, la presentazione di un progetto rivolto ai pazienti oncologici in carico presso le strutture dell’Asl Bt ed ai loro famigliari, volto ad offrire servizi dedicati ed innovativi.

Saranno presenti le psicologhe del Consultorio del Distretto di Barletta Elisa Manta e Loredana Tarricone, unitamente al personale sanitario del Distretto, oltre ai rappresentanti di “UISP sport per tutti”, associazione coinvolta nel progetto.

Il programma, finanziato con fondi regionali, affronta il tema dell’umanizzazione delle cure, attraverso attività di supporto psicologico e workshop motivazionali, iniziative sportive per stimolare la socialità e la solidarietà e per divulgare la cultura dell’ottimismo, della rinascita e del riscoprirsi attraverso i propri talenti e le proprie predisposizioni, prevenendo l’isolamento e promuovendo la riabilitazione, il reinserimento e migliorando il grado di benessere personale e sociale.

Un progetto, quindi, che mira non solo a creare uno spazio di espressione individuale, ma anche a generare una rete di connessioni tra partecipanti, comunità e operatori del settore.

Durante l’open day, in cui saranno illustrate le attività in programma, saranno presenti anche il Commissario Straordinario Asl Bt Tiziana Dimatteo, il Direttore Sanitario Asl Bt Sandro Scelzi, il Direttore del DSS n.4 Domenico Spinazzola, la responsabile del Centro screening Asl Bt Sabina Di Donato ed il direttore di Oncologia del Dimiccoli di Barletta Gennaro Gadaleta Caldarola.