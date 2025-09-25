«Per la quarta volta in dieci giorni le piantine delle fioriere presenti in Piazza Federico di Svevia sono state strappate dai soliti vandali che non sanno come passare il proprio stupido tempo senza distruggere dei beni della comunità – commenta il sindaco Cosimo Cannito – . La Bar.S.A. ha nuovamente provveduto a reimpiantare gli arbusti sradicati. Comunico a queste persone che stiamo già visionando le immagini della videosorveglianza. Saranno individuate le responsabilità e applicate le sanzioni previste dalla legge. Non si deve dimenticare che il riparare i danni ha un costo che viene pagato da tutti.

La nostra comunità civile è stanca di assistere quasi quotidianamente a queste ferite che vengono aperte senza motivo e solo per il raccapricciante gusto del distruggere. Stiamo investendo in illuminazione pubblica, videosorveglianza, fototrappole e interventi mirati. Ma la protezione migliore è la partecipazione: ognuno deve essere parte attiva. Per questo vi invito tutti a segnalare e comunicare alla Polizia Locale (tel. 0883 3001) ogni atteggiamento vandalico per impedirlo. Si sollecitano controlli in ogni dove ma la vera prevenzione è la partecipazione di tutti nella preservazione e nella protezione della nostra città».