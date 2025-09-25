Consegnate questa mattina le patenti di servizio a 138 agenti della Polizia Locale al termine di un corso teorico-pratico che ha interessato tutti i comandi della Provincia BAT.

Nella Sala rossa del Castello di Barletta erano presenti il Prefetto della Provincia Bat S.E. Silvana D’Agostino, la Commissione esaminatrice guidata dal Vice Prefetto Maria Ylenia Piazzolla, Sindaci, assessori e Comandanti della Polizia Locale.

Le Patenti di servizio sono elementi qualificanti che attestano le competenze di guida dei mezzi di servizio in termini di sicurezza stradale, condizioni comportamentali e nozioni di primo soccorso.

“La cerimonia di oggi – ha dichiarato il Prefetto D’Agostino – attesta ulteriormente il valore del ruolo della Polizia Locale, un ruolo subito riconoscibile dal cittadino e che realizza un ponte ideale tra le esigenze della comunità e le istituzioni statali. Devo ringraziare tutti i Comandi di Polizia Locale e lodare il loro lavoro che, pur essendo svolto nell’ombra, è una vera missione civile che va al di là dei doveri istituzionali.”

“Il lavoro della Polizia Locale – ha commentato il Sindaco Cannito – è complicato e difficile, Un vero e proprio Pronto soccorso della strada che vi vede in prima linea. I cittadini si aspettano molto da voi e voi fate tanto ogni giorno tra molte difficoltà e, forse, i vostri sforzi non sono percepiti completamente dal pubblico. Nonostante ciò ogni giorno svolgete il vostro dovere mettendo al primo posto la sicurezza di tutti e di questo vi siamo tutti grati”.