Performance teatrali, laboratori, concerti, visite guidate a tema, aperture straordinarie e convegni: è un cartellone di grande interesse quello in programma nei luoghi della cultura statali della Puglia il prossimo weekend in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP), pensato per promuovere il ricco e variegato paesaggio architettonico pugliese.

Quest’anno il tema dell’evento, frutto dell’azione congiunta del Consiglio d’Europa e della Commissione Europea, è “Architetture: l’arte di costruire”. La due giorni prevede l’apertura straordinaria serale sabato 27 settembre, con biglietto d’ingresso al costo eccezionale di 1 Euro (eccetto le gratuità previste per legge) e numerosi appuntamenti diurni, sia sabato 27 che domenica 28, inclusi nel biglietto di ingresso al costo ordinario.

Di seguito il programma dettagliato nella BAT: