Domenica 21 Settembre si è svolta la 51^ edizione della Bmw Berlin Marathon, organizzata dalla SCC di Berlino. Si tratta di una delle World Marathon Majors ed è considerata la maratona dei record, con il percorso più veloce del mondo. Ogni anno vi partecipano oltre 45mila maratoneti, attirati dal bellissimo percorso quasi interamente pianeggiante, perfetto per realizzare il proprio Personal Best.

Oltre 1000 sono i maratoneti italiani che vi prendono parte e quest’anno erano presenti anche 2 atleti tesserati per la Asd Barletta Sportiva, Tommaso Nicolamarino e Michele Penza.

Nicolamarino: «Ho chiuso la Maratona di Berlino con il tempo ufficiale di 3:27:26. È stata un’esperienza unica, una gara bellissima e internazionale, con migliaia di runner da tutto il mondo. La corsa è andata bene e l’ho affrontata con la motivazione di sfidare me stesso e vivere una delle maratone più iconiche. Un traguardo che porterò con me come risultato sportivo e personale».

Penza: «Correre in una città storica, come Berlino, con oltre 50.000 runner è un’esperienza significativa ed entusiasmante. Inoltre, dopo mesi di costante allenamento, ho anche realizzato il mio “personal best”. Fiero di aver portato i colori della “Barletta sportiva” a Berlino!».

La Barletta Sportiva si conferma come la squadra podistica che corre ovunque, in tutta la Puglia, in Italia e nel mondo.