Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del Presidente della Provincia BAT Bernardo Lodispoto in merito al piano per la messa in sicurezza delle strade provinciali:

«Un maxi piano per la messa in sicurezza delle nostre strade provinciali: sono state pubblicate oggi le determine dirigenziali con cui si dà il via alle gare d’appalto per ben otto progetti di riqualificazione della segnaletica e per il potenziamento della rete stradale per un ammontare di circa 7milioni e mezzo di euro. Abbiamo messo il piede sull’acceleratore, dimostrando grande efficienza nella programmazione e ringrazio gli uffici provinciali per l’impegno profuso. La ragione della “velocità” con cui stiamo procedendo affonda le radici nel decreto legislativo n.95/2025 dello scorso giugno con cui si impone l’anticipo degli interventi pianificati per le annualità 2027/2028, stabilendo l’avvio dei procedimenti entro il 2025 con sottoscrizione dei contratti dei lavori entro il 26 febbraio 2026. Pena, la perdita delle risorse statali messe a disposizione, su richiesta della Provincia, per il finanziamento del programma 2025-2029 degli investimenti. Un rischio che non correremo, grazie alla solerzia della macchina amministrativa provinciale. Sono molto soddisfatto perché si tratta di opere che concorreranno alla sicurezza delle nostre strade e tutto procede secondo il cronoprogramma stabilito».

Gli interventi finanziati sono i seguenti:

– S.P. 2 (ex S.P. 231) “Andriese – Coratina” – Intervento di messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dei dispositivi di ritenuta laterali (guard-rail) a tratti saltuari. Importo € 740.695,27 (precedentemente programmata nell’anno 2026);

– S.P. 33 (ex S.P. 13) “Andria – Bisceglie” Intervento di messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dei dispositivi di ritenuta laterali (guard-rail) – I STRALCIO. Importo € 740.695,27 (precedentemente programmata nell’anno 2026);

– S.P. 47 (ex S.P. 138) “Piano del Monaco – Ponte Impiso” – Intervento di messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dei dispositivi di ritenuta laterali (guard-rail) a tratti saltuari. Importo € 740.695,27 (precedentemente programmata nell’anno 2027);

– S.P. 33 (ex S.P. 13) Intervento di messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dei dispositivi di ritenuta laterali (guard-rail) – II STRALCIO. Importo € 740.695,27 (precedentemente programmata nell’anno 2027);

– S.P. 6 (ex S.P. 75) “di Trinitapoli” – Intervento di messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dell’impianto di pubblica illuminazione. Importo € 740.695,27 (precedentemente programmata nell’anno 2028);

– S.P. 21 (ex S.P.3) “Salinelle” – Intervento di messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dei dispositivi di ritenuta laterali (guard-rail) a tratti saltuari. Importo € 740.695,27 (precedentemente programmata nell’anno 2028);

– S.P.5 (EX S.P. 141) Lavori di ammodernamento, adeguamento normativo, messa in sicurezza del piano viabile e riqualificazione della segnaletica verticale dal km 33.520 al km44.470;

– N.S.A. 368 (ASTA DI BARLETTA SUD) Intervento di messa in sicurezza del piano viabile, riqualificazione della segnaletica verticale e dei dispositivi di ritenuta laterali (guardrail).