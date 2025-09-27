Centrare la prima vittoria stagionale, smussare il rammarico per le occasioni perse nei precedenti quattro turni di campionato e rimettersi in carreggiata per la corsa alle prime posizioni. Sa di partita dal peso specifico elevato la trasferta del Barletta a Manfredonia, match che Telesveva trasmetterà in diretta tv e social domenica a partire dalle 15.15. Al Miramare di fronte ci sarà un avversario in salute, capace prima di bloccare il Pompei e poi di superare la Sarnese con una prova sontuosa.

Tre punti in quattro partite per il Barletta, quattro su quattro per il Manfredonia. Crocifisso Cancelli, che ha vissuto avvii stentati anche a Brindisi e Andria per poi cambiare passo, predica calma.

Capitolo formazione: biancorossi che ritrovano Bonnin e Sasanelli dopo la squalifica. Possibile l’avanzamento di Giambuzzi nel terzetto di fantasisti, mentre Fantacci, La Monica e Lattanzio potrebbero giocarsi un posto vicino a Da Silva. Ancora out Coccia.

Di certo in mezzo ci sarà spazio per Cancelli e Piarulli, con Guadalupi ai box per diversi mesi.

Proprio in mezzo al campo le porte del mercato sono aperte: il post partita di Manfredonia-Barletta potrebbe coincidere con il ritorno in biancorosso di Francesco De Rose, oggi a Catania e già al Puttilli nella stagione 2014/15 i C. Trattativa avviata.

Il servizio.