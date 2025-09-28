“Finalmente, e dopo una serie di tempi che non sempre sono stati rispettati – riportiamo il comunicato a firma del consigliere regionale Ruggiero Mennea riferendo alcune novità che riguardano il territorio – è stata aggiudicata la gara per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Barletta-Andria-Trani. Tutto questo a seguito della pubblicazione, avvenuta a fine luglio sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, al fine di affidare i lavori della nuova caserma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che sorgerà nell’area dell’ex mattatoio in via Andria, a Barletta.

Questa “novità” è certamente una pietra miliare per la sicurezza del nostro territorio e che pone le basi per fare in modo che il nostro territorio sia arricchito da strutture al passo con i tempi e utili alle esigenze delle varie emergenze che si presenteranno.

A tal proposito desidero ringraziare chi ascoltando i miei solleciti si è prodigato affinchè si arrivasse a questo risultato. Nel corso degli anni più volte anche facendo seguito alle istanze del territorio sono intervenuto a livello nazionale con interlocuzioni dirette con il Comando provinciale della BAT dei Vigili del Fuoco, il Ministero dell’Interno, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, il Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, le parti politiche e le parti sindacali. A tutti coloro che nel corso degli anni hanno lavorato va il mio ringraziamento per quanto fatto e per l’importante risultato estremamente utile per il territorio. Chiaramente il mio impegno proseguirà nel monitorare questa fase finale per questa fondamentale struttura del nostro territorio”.