Dopo diversi sopralluoghi e incontri con il Comitato, abbiamo affrontato insieme il tema degli alberi ammalorati che sono stati rimossi e delle tante conche vuote, diventate un pericolo per i cittadini. Con un lavoro costante, durato settimane, siamo riusciti a concordare la nuova specie da piantumare – il gelso sterile – e adesso 20 nuovi alberi torneranno a dare vita e ombra al viale. Un passo importante, in una città dove troppo spesso si pensa solo a costruire e poco a rigenerare.