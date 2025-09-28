Dopo diversi sopralluoghi e incontri con il Comitato, abbiamo affrontato insieme il tema degli alberi ammalorati che sono stati rimossi e delle tante conche vuote, diventate un pericolo per i cittadini. Con un lavoro costante, durato settimane, siamo riusciti a concordare la nuova specie da piantumare – il gelso sterile – e adesso 20 nuovi alberi torneranno a dare vita e ombra al viale. Un passo importante, in una città dove troppo spesso si pensa solo a costruire e poco a rigenerare.
Rosa Cascella: «Questo è un piccolo grande risultato per il verde di via Vitrani»
La Commissione Ambiente di Barletta decide 20 gelsi sterili per il quartiere Medaglie d'Oro
Grazie alla sinergia tra la Settima Commissione Ambiente – di cui ho l’onore di essere Vicepresidente – e il Comitato di Quartiere Medaglie d’Oro – questa la nota della consigliera comunale Rosa Cascella (PD) – siamo riusciti a dare una risposta concreta a una criticità molto sentita in via Vitrani.
Restituire verde a un quartiere è un segno di attenzione, cura e visione. Ringrazio il Comitato di Quartiere per il suo ruolo attivo e sempre propositivo. La buona politica si fa così: con ascolto, condivisione e azione. Sempre con passione, determinazione e perseveranza.