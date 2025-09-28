Grazie alla sinergia tra la Settima Commissione Ambiente – di cui ho l’onore di essere Vicepresidente – e il Comitato di Quartiere Medaglie d’Oro – questa la nota della consigliera comunale Rosa Cascella (PD) – siamo riusciti a dare una risposta concreta a una criticità molto sentita in via Vitrani.
Rosa Cascella
Dopo diversi sopralluoghi e incontri con il Comitato, abbiamo affrontato insieme il tema degli alberi ammalorati che sono stati rimossi e delle tante conche vuote, diventate un pericolo per i cittadini. Con un lavoro costante, durato settimane, siamo riusciti a concordare la nuova specie da piantumare – il gelso sterile – e adesso 20 nuovi alberi torneranno a dare vita e ombra al viale. Un passo importante, in una città dove troppo spesso si pensa solo a costruire e poco a rigenerare.

Restituire verde a un quartiere è un segno di attenzione, cura e visione. Ringrazio il Comitato di Quartiere per il suo ruolo attivo e sempre propositivo. La buona politica si fa così: con ascolto, condivisione e azione. Sempre con passione, determinazione e perseveranza.

