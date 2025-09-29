Il 20 agosto 2026, il Fossato del Castello ospiterà una tappa straordinaria del “Grand Tour – La Vita è adesso” di Claudio Baglioni, il tour che celebra i 40 anni dell’album più amato e più venduto della musica italiana.
Un’occasione unica per Barletta, che si conferma ancora una volta cornice di grandi eventi culturali e musicali, capace di richiamare pubblico da tutta la Puglia e oltre.
Un evento che unisce arte, musica e bellezza, in un luogo simbolo della storia cittadina. Il Sindaco Cannito ringrazia «gli organizzatori per aver scelto Barletta come tappa di questo viaggio musicale che attraverserà i luoghi più suggestivi d’Italia».