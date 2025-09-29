Da venerdì, per motivi di sicurezza pubblica, l’ingresso ai giardini del Castello di Barletta è consentito soltanto dal cancello principale, quello su viale Carlo V D’Asburgo, e fino alle 22. Gli altri quattro accessi saranno permanentemente chiusi.

Inoltre, dalle ore 21:30, l’imminente chiusura sarà annunciata con un segnale acustico che suonerà tre volte ad intervalli di dieci minuti uno dall’altro, al fine di invitare i presenti ad uscire dirigendosi verso il cancello principale. Dopo le 22, ora di chiusura stabilita, il cancello sarà chiuso a chiave.