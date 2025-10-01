Il Teatro Fantàsia di Barletta presenta “Voci Nascoste”, un nuovo progetto culturale che unisce teatro e narrazione digitale per dare voce a storie autentiche di donne che, con impegno e passione, hanno saputo trasformare i propri sogni in realtà. L’iniziativa, vincitrice del bando regionale Futura 2025, si articolerà in cinque appuntamenti dal vivo, con la possibilità di seguire gli incontri anche in formato podcast, tutti i venerdì di ottobre.

L’idea alla base di “Voci Nascoste” è semplice ma rivoluzionaria: il successo non è un privilegio destinato a pochi, ma una possibilità concreta per chiunque scelga di credere in sé stesso. Per questo, sul palco non saliranno celebrità irraggiungibili, ma donne comuni che racconteranno le loro esperienze con autenticità, mostrando come impegno, resilienza e determinazione possano aprire la strada a percorsi straordinari.

Le protagoniste della rassegna saranno cinque figure femminili provenienti da ambiti diversi:

3 ottobre: Angela Dargenio , docente di lettere e storia, che rifletterà sul ruolo delle donne nella scrittura e nella cultura;

10 ottobre: Veronica Inglese , atleta olimpionica, che condividerà il suo percorso di crescita nello sport;

17 ottobre: Cristina Biscozzi , psicologa, che parlerà di salute mentale e autostima;

24 ottobre: Valentina Scatigno , process engineer specialist, che porterà la sua testimonianza di resilienza e affermazione in un settore a prevalenza maschile.

31 ottobre: Cristina Rubbiani, artista ed ex agente di viaggio, che racconterà la sua rinascita creativa dopo la pensione;

Gli incontri saranno ospitati dal Teatro Fantàsia, in via Imbriani 144 a Barletta, uno spazio culturale giovane e inclusivo che negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento per la città, grazie a una programmazione attenta ai temi sociali e alle nuove generazioni. La conduzione sarà affidata ad Alessandro Piazzolla, direttore artistico del teatro. Il progetto si rivolge in particolare ai giovani fino ai 25 anni, con l’obiettivo di offrire loro esempi concreti e positivi, stimolando la fiducia in sé stessi e la consapevolezza delle proprie possibilità. L’ingresso agli eventi sarà gratuito, così da favorire la massima partecipazione.

“Voci Nascoste” è realizzato in collaborazione con partner strategici del territorio: l’ITET “Cassandro-Fermi-Nervi” di Barletta, Springtime Jazz Festival e il Leo Club Barletta. Una rete di sinergie che conferma la natura comunitaria e partecipativa del progetto.

Attraverso il teatro e i podcast, “Voci Nascoste” vuole lasciare un’eredità duratura, custodendo e diffondendo testimonianze che possano continuare a ispirare nel tempo.

L’ingresso è libero, su prenotazioni. Tutte le informazioni e prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente al 340 3310937 o direttamente in sede in via Imbriani 144 a Barletta.