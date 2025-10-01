Vittoria. Che cambia, più dei giudizi e più della classifica, gli umori. La voleva fortemente il Barletta e l’ha ottenuta, al quinto tentativo in campionato, sul campo del Manfredonia. Punto di (ri)partenza? O meglio, tre punti per (ri)partire? Lo dirà il tempo.

Il Barletta ha vinto il derby giocato al “Miramare” grazie a Piarulli-gol. Molto più di un fedelissimo di Massimo Pizzulli. Il pupillo dell’allenatore ha deciso la partita sin qui più importante della stagione. Per la squadra e per il tecnico.

I migliori in campo – in mezzo al campo – sono stati Piarulli e Cancelli. Ora non più gli unici centrocampisti over in rosa, dopo l’infortunio (a quanto pare, meno grave del previsto) di Guadalupi. È fatta per Mauro Cerutti, nel primo segmento di stagione in forza all’Heraclea. Ha vinto lo scorso girone H di Serie D a Casarano, è già stato con Pizzulli nell’esperienza al Martina. Il trentunenne argentino sarà disponibile per la sfida interna di sabato sera, alle 20.30, contro il Pompei, primo di due appuntamenti casalinghi consecutivi (l’altro è col Ferrandina) da non fallire.

