L’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia invita le colleghe e i colleghi a partecipare a “Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza”, la mobilitazione promossa dalle reti del personale sanitario #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza, in programma oggi, 2 ottobre, alle 21, davanti a diversi ospedali pugliesi, tra cui Policlinico di Bari, Ss. Annunziata di Taranto, Fazi di Lecce, Dimiccoli di Barletta, Riuniti di Foggia e Perrino di Brindisi.

Il flash mob si svolgerà simultaneamente davanti agli ospedali di tutta Italia per denunciare il genocidio del popolo palestinese a Gaza. Il comitato promotore invita a portare torce, lampade, lumini e candele per illuminare simbolicamente la notte di Gaza e commemorare gli oltre 60.000 palestinesi uccisi negli ultimi due anni dall’esercito israeliano, tra cui 1.677 operatori sanitari, i cui nomi saranno letti in una staffetta che coinvolgerà tutte le regioni partecipanti.

In Italia, gli ospedali aderenti sono circa 255 (lista aggiornata e modulo di adesione disponibili su www.digiunogaza.it ), e decine di migliaia di operatrici e operatori sanitari parteciperanno all’iniziativa. Si tratta di una mobilitazione spontanea che testimonia la ferma posizione del mondo sanitario contro il genocidio del popolo palestinese.

In Puglia, sono già registrate circa 1.905 adesioni da 10 ospedali. Tutti gli operatori sanitari della regione sono invitati a unirsi al flash mob, portando simboli e bandiere della Palestina e condividendo foto e video sui social con l’hashtag #100ospedalixGaza.