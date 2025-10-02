Il 1° Ottobre ha segnato l’inizio della ristorazione scolastica per i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie. Quest’anno il servizio si arricchisce di un forte impegno verso la sostenibilità e la salute, ponendo l’accento sulla lotta allo spreco e sull’educazione alimentare.
Anche di questo si è discusso nel recente incontro di programmazione promosso dal Comune di Barletta con l’obiettivo di insegnare ai bambini il valore del cibo, affinché ogni pasto sia un’occasione per riflettere sul consumo consapevole. Infatti particolare attenzione sarà dedicata all’educazione alimentare con una serie di incontri rivolti alle famiglie.
Garantire un cibo di alta qualità sarà il punto di partenza per trasformare, attraverso questi princìpi, il pasto in un’abitudine di vita sana e sostenibile.