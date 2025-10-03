Manifestazione provinciale di Cgil e associazioni nel giorno dello sciopero generale con corteo fino alla Prefettura: “Free Palestine”

In mille cinquecento per strada, nonostante il maltempo, studenti e rappresentanti di associazioni, oltre che organizzazioni sindacali. A Barletta la manifestazione provinciale della Bat, in corteo a sostegno della Global Sumud Flottilla e per Gara nel giorno dello sciopero generale proclamato da Cgil e Unione sindacale di base.

Il concentramento alle ore 9 in Piazza Moro, luogo da cui si è mosso il serpentone colorato da una bandiera lunga 7 metri della Palestina fino all’arrivo in via Cialdini presso la Prefettura, attraversando via Geremia di Scanno, corso Giuseppe Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, via Consalvo da Cordova, piazza Plebiscito e via Cialdini. Sventolano sulla Città della Disfida oltre alle bandiere rosse della Cgil anche quelle con i colori della pace e gli striscioni realizzati dai ragazzi “Gaza non può essere cancellata”, “Stop al genocidio”, “Free Palestine”.

“Con lo sciopero di quest’oggi e la manifestazione di questa mattina vogliamo ribadire ancora una volta il nostro impegno per la pace e quanto invece siamo contro le logiche della guerra e delle armi, investimenti che invece dovrebbero essere utilizzati per ben altro, per il Sud, la scuola, la sanità, i trasporti, la creazione di lavoro”, spiega il segretario generale della CGIL Bat, Michele Valente.

Per il dirigente sindacale “chi critica la scelta della CGIL di scioperare per Gaza e a sostegno di Flottilla non comprende che siamo mobilitati perché crediamo nei valori della Costituzione e dei diritti universali dell’individuo: pace, solidarietà, libertà, di cui gli equipaggi di Flottilla sono esempio, valori in cui noi così come tante altre associazioni e movimenti del territorio credono”.