E’ pubblicato all’Albo Pretorio comunale l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla realizzazione del programma eventi natalizi. La programmazione abbraccia spettacoli di vario genere: cabaret, musical, danza e concerti, spettacoli teatrali, pista di pattinaggio, etc. Possono partecipare all’avviso esplorativo i soggetti di cui all’art. 4 del Regolamento dei contributi per le attività di spettacolo approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 18/01/2022, in possesso, oltre che dei requisiti previsti dall’art. 6 del medesimo regolamento, anche dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs.n.36/2023, che abbiano presentato domanda di iscrizione all’Albo comunale degli operatori culturali e di spettacoli entro il termine di scadenza previsto dal presente avviso per la presentazione della domanda di partecipazione. La proposta progettuale (max 10 pagine in formato A4), unitamente alla domanda di partecipazione (allegato “A”, scaricabile dal sito istituzionale www.comune.barletta.bt.it) e ad una serie di documenti indicati nell’avviso pubblico, deve essere inviata solo ed esclusivamente, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 12/10/2025 tramite PEC al seguente indirizzo: [email protected] indicando nell’oggetto “Avviso per la partecipazione programma di manifestazioni natalizie 2025/2026”. Saranno escluse le domande pervenute oltre la data e l’ora di scadenza di presentazione; mancanti degli allegati alla domanda di partecipazione; non rispondenti ai requisiti di ammissibilità; incomplete dei dati richiesti; in cui sarà barrata più di una tipologia di proposta nonché quelle prive di firma. Per ricevere ulteriori informazioni sarà possibile inviare un’e-mail all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il giorno 09/10/2025.

A eventuali quesiti sarà dato riscontro mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Barletta entro il giorno 10/10/2025. Di seguito il link dell’avviso esplorativo: https://appalti.comune.barletta.bt.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp