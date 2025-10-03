Il dott. Filippo Antonio Iovine, già Direttore dell’Unità Operativa Complessa del Centro di Salute Mentale di Barletta, è il nuovo Direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Bt.

Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia ottenuta presso l’Università di Bari e la successiva specializzazione in Psichiatria, il dott. Iovine dal 2005 è stato principal investigator in vari trial clinici, multicentrici, nazionali ed internazionali, sul trattamento della schizofrenia, della depressione e del PTSD. Per lungo tempo ha ricoperto incarichi di docenza universitaria e ha all’attivo numerose pubblicazioni scientifiche.

Membro del Direttivo della Società Italiana di Psichiatria, fa parte anche di altre Società Scientifiche, come quella di Criminologia Forense e di Psicopatologia dell’Alimentazione. Nel 2017 ha conseguito il Master in “Il trattamento riabilitativo e psicoterapico forense al malato di mente autore di reato” e nel 2020 ha ottenuto il Certificato di Formazione Manageriale per Dirigenti Sanitari incaricati della Direzione di Struttura Complessa di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia, organizzato da CURSuS – Coordinamento Universitario Regionale per la Formazione Superiore in Salute e Sociale.

Dirigente medico psichiatra dal 1° aprile 2000 al 31 dicembre 2006, presso il Dipartimento di Salute Mentale della ex A.U.S.L. Ba/1, dal 1° gennaio 2007 ha svolto l’incarico di dirigente medico responsabile del Centro di Salute Mentale di Andria, di cui ne è stato Dirigente Responsabile dal 1° ottobre del 2017 fino all’agosto del 2024. Dal 2014 ha anche svolto l’attività di dirigente medico psichiatra referente presso l’Ambulatorio per i Disturbi del Comportamento Alimentare del Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Bt, che tutt’oggi dirige.