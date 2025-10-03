Deiezioni canine lungo la recinzione della scuola primaria plesso “G. Rodari” di Via Verdi e annessi marciapiedi perimetrali. Lo segnala la dirigenza dell’Istituto comprensivo “Pietro Mennea” all’Amministrazione comunale, che ha incaricato la multiservizi Bar.Sa. S.p.A. di igienizzare il luogo.

L’episodio testimonia l’irresponsabilità di alcuni cittadini proprietari di animali d’affezione, senza contare che la stessa situazione – sempre come segnalato dalla medesima dirigenza didattica – coinvolge quotidianamente la scuola secondaria di Primo Grado “S. Baldacchini”.

L’Amministrazione comunale rinnova l’invito al rispetto ambientale, chiedendo «maggior civiltà e rispetto dell’igiene nei luoghi pubblici. Si invitano pertanto i proprietari (quelli indisciplinati) di cani ad adoperare puntualmente gli strumenti idonei (paletta e sacchetto), evitando tra l’altro di lasciare gli animali liberi di espletare i bisogni fisiologici dove capita, senza dimenticare che disattendere questa norma in prossimità di una scuola rappresenta anche una mortificazione per un presidio di educazione e cultura, nonché un pessimo esempio per i giovani».