L’Amministrazione Comunale di Barletta informa la cittadinanza che l’Associazione Heaven APS è risultata ammessa a finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico PNRR – Missione 5, Componente 3, Investimento 3, per il progetto “Passi verso il successo: progetto educativo per i ragazzi del Sud”.
Il Comune è partner ufficiale dell’iniziativa, che si propone di contrastare la povertà educativa attraverso attività socio-educative rivolte a minori di età compresa tra gli 11 e i 17 anni.
I cittadini interessati all’iscrizione dei propri figli possono rivolgersi al Segretariato Sociale del Comune di Barletta negli orari di ricevimento al pubblico, per sottoscrivere l’apposito modulo di iscrizione. Le iscrizioni saranno aperte fino al 15 Ottobre 2025. Il dettaglio del programma, con l’indicazione delle date e dei luoghi di svolgimento delle attività, verrà comunicato alle famiglie interessate direttamente dai referenti dell’associazione Heaven APS.
Orari di ricevimento del Segretariato Sociale: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico: 0883/516 78203