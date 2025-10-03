Si è conclusa la raccolta fondi promossa dall’Amministrazione comunale e dal Movimento Pro Palestina di Barletta per sostenere l’infanzia colpita dalla drammatica crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza.
Le risorse accreditate sul conto corrente della tesoreria comunale ammontano a 2.536,01 € e sono state interamente destinate, tramite bonifico, all’organizzazione internazionale indipendente Save the Children.
Si ringraziano tutti i donatori per la prova di solidarietà finalizzata ad aiutare concretamente tante bambine e tanti bambini che pagano il prezzo più alto e doloroso del drammatico conflitto in corso.