Commemorate oggi le cinque vittime del crollo di via Roma, dove in pari data del 2011 persero la vita la studentessa Maria Cinquepalmi e quattro operaie del laboratorio tessile ospitato all’interno dell’edificio crollato: Tina Ceci, Matilde Doronzo, Giovanna Sardaro e Antonella Zaza.
Sul luogo del disastro, insieme ai familiari e alla gente comune si sono strette stamane le autorità raccogliendosi – allo scadere delle 12.21, ora esatta dell’accaduto –, in un momento di condivisa riflessione preceduta dalla deposizione di una corona di fiori.
Il 3 Ottobre, oltre a manifestare la vicinanza istituzionale ai parenti delle vittime, si traduce in una lezione civile che intende rinnovare il richiamo alle regole del lavoro, della legalità, della giustizia e della dignità umana in ogni suo aspetto ed in ogni luogo.