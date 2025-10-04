Durante le celebrazioni della Disfida di Barletta, un cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato arrestato per aver causato disordini e per aver opposto resistenza nei confronti dei carabinieri intervenuti per fermarlo.

Tutto è cominciato quando l’uomo, un 40enne, ha deciso di introdursi all’interno di un ristorante in evidenti condizioni psicofisiche alterate. Qui avrebbe cominciato ad insultare il personale dell’attività, a colpire con pugni e calci una vetrata interna e a pronunciare frasi prive di senso. Il titolare del locale ha così allertato il 112, ma, prima dell’arrivo della pattuglia, il 40enne si sarebbe introdotto nella cucina impossessandosi di un coltello, per poi fuggire verso le vie del centro storico dove si stava svolgendo il Corteo Storico della Disfida.

L’uomo ha creato il panico tra la folla, fortunatamente senza causare danni e feriti, nonostante il gran numero di presenti in occasione della festività. I carabinieri sono riusciti a raggiungerlo, ma l’arresto non è stato facile. Il 40enne avrebbe infatti aggredito fisicamente i militari, rivolgendo loro minacce di morte. Alla fine l’uomo è stato bloccato, arrestato e condotto in carcere.

Nicola di Chio