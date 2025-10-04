IL TABELLINO DI BARLETTA-POMPEI 3-0:

Barletta (4-2-3-1): Fernandes; Giambuzzi, Manetta, Di Cillo, Di Jeva; Cancelli, Piarulli; Fantacci (23’ st Cerutti), Lattanzio (33’ st Sasanelli), Laringe (45’ st Venanzio); Da Silva (40’ st La Monica). A disp. Figliola, Telera, Dicuonzo, Dibenedetto, Misefari. All. Pizzulli.

Pompei (3-5-2): D’Agostino; Riccio, Celli, Allegra (35’ st Spina); Mendoza, De Vietro (14’ st Scala), Ziello (28’ st Shaibu), Acatullo (21’ st Cesario), Volpe; Maniero, Calemme (33’ st Maione). A disp. Rendina, Marisei, Del Gesso, Schettino. All. Erra.

RETI: 46’ pt Lattanzio (B), 30’ st Laringe (B), 37’ st Cerutti (B)

NOTE. Angoli: 6-4. Ammoniti: 7’ pt Giambuzzi (B), 10’ pt Ziello (P), 26’ pt Da Silva (B), 34’ pt Di Cillo (B), 37’ pt Pizzulli (B), 25’ st Allegra (P), 33’ st Di Jeva (B), 39’ st Celli (P). Recupero: 2’ – 6’.

Arbitro: Toselli di Gradisca d’Isonzo

Assistenti: Alessandro Caricati di Conegliano e Riccardo Zerbini di Rovigo

Vittoria XL per il Barletta, che festeggia il primo successo in casa, bissa i tre punti di Manfredonia e dà un segnale al girone H di Serie D: la squadra di Massimo Pizzulli c’è. Tre a zero sul Pompei, arrivato al Puttilli con le credenziali di miglior difesa del campionato con un solo gol al passivo. Di Lattanzio, Laringe e Cerutti le firme di serata.

LE FORMAZIONI

Pizzulli fa a meno di Coccia e Bonnin, recupera La Monica solo per la panchina e si affida al 4-2-3-1. Fantacci e Lattanzio sono le novità rispetto all’11 di Manfredonia. Giambuzzi si abbassa in difesa, Di Cillo agisce da centrale con Manetta. Prima panchina per il neo acquisto Cerutti.

Pompei disposto con un 3-5-2 molto accorto da Erra: difesa over con Riccio-Celli-Allegra davanti a D’Agostino, attacco affidato all’esperienza di Maniero e Calemme.

IL PRIMO TEMPO

2’10’’ BARLETTA che mette in chiaro i piani sin dalle prime battute. Due minuti e Piarulli arrota il mancino con un tentativo a giro dai 25 metri. D’Agostino ci mette la punta dei guantoni e chiude in corner

2’50’’’ BARLETTA ancora pericoloso: Manetta irrompe sull’invito di Fantacci dalla bandierina, a lato di poco;

11’20’’ BARLETTA poi tocca a Laringe, che riceve da Piarulli, stringe e calcia con il destro. Sul fondo di pochi centimetri;

21’ BARLETTA Clamoroso D’Agostino al 21’. Da Silva di testa su cross di Giambuzzi, il portiere del Pompei è portentoso nel colpo di reni e ricaccia in gola l’urlo del gol al centravanti

28’50’’ BARLETTA Si iscrive alla fiera delle occasioni anche Laringe: riceve da Lattanzio, entra in area da sinistra ma calcia alto con il mancino

37’55’’ BARLETTA sponda di Lattanzio per Da Silva, colpo di testa bloccato da D’Agostino

45’ BARLETTA Nel finale di frazione il Barletta sblocca i giochi: Laringe invita al tiro Lattanzio, mancino deviato in angolo

46’ Sul corner successivo, a risolvere la mischia è proprio Lattanzio. Zampata del capitano e Barletta in vantaggio nel primo dei due minuti di recupero. Terza rete in campionato per Lattanzio;

IL SECONDO TEMPO

0’55’’ BARLETTA Da Silva di testa su invito di Giambuzzi, blocca D’Agostino;

1-20’ POMPEI che replica con Acatullo, destro dal limite sul fondo di un metro

1’45’’ BARLETTA che spreca la chance per il raddoppio con Fantacci. Lattanzio apparecchia per il 10, che calcia però alto un rigore in movimento;

6’25’’’ BARLETTA Da Silva vuole con forza il primo gol in biancorosso: si avventa su un pallone vagante e calcia, esterno della rete;

12’40’’ POMPEI che si palesa per la prima volta dalle parti di Fernandes al 58’: Ziello chiama, il portiere del Barletta risponde;

13’55’’ SOSTITUZIONE POMPEI Scala per De Vietro

23’ SOSTITUZIONE BARLETTA esordio di Cerutti per Fantacci a blindare la mediana

27’ BARLETTA a un passo dal bis: corner di Laringe, sponda di Giambuzzi e Manetta di testa in area piccola non trova la porta;

29’50’’ GOL BARLETTA Raddoppio Barletta: Cerutti disegna con il compasso, Laringe scatta sul filo del fuorigioco, si presenta solo davanti a D’Agostino e fa 2-0. Primo gol in biancorosso per Laringe. 2-0

33’ SOSTITUZIONE BARLETTA Standing ovation per Lattanzio, sostituto da Sasanelli

37’30’’ GOL BARLETTA Al minuto 83 il Barletta serve anche il tris: Cerutti avvia l’azione lanciando Da Silva, che svernicia Riccio e restituisce il favore. 3-0 e prima volta in biancorosso per Cerutti.

50’30’’ GOL ANNULLATO BARLETTA Nel recupero c’è spazio anche per il centro di La Monica, annullato però per posizione irregolare di Sasanelli.

3-0 il finale al Puttilli. Domicilio sbloccato per il Barletta, che domenica 12 ottobre sarà ancora impegnato in casa con il Ferrandina. Per il Pompei sfida alla Paganese.