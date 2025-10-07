Sabato 11 ottobre alle ore 18.30, in Corso Vittorio Emanuele II n. 86 a Barletta (nei pressi di Palazzo di Città), sarà inaugurato il Comitato Elettorale di Riccardo Memeo, un luogo di incontro e partecipazione dedicato al confronto con i cittadini e all’ascolto delle istanze del territorio.
L’evento rappresenta l’inizio di un percorso politico e civico improntato su impegno, concretezza e amore per la propria terra, con l’obiettivo di costruire insieme il futuro di Barletta e della comunità locale.
All’inaugurazione prenderanno parte numerosi rappresentanti istituzionali e amici che condividono la stessa visione di una politica radicata nel territorio e vicina alle persone.
Interverranno:
• on. Marcello Gemmato
• on. Francesco Ventola
• on. Mariangela Matera
• sen. Filippo Melchiorre
• Luigi Antonucci
• Martina Gorgoglione
• Gennaro Cefola
• Oronzo Cilli
«Sarà un momento speciale – dichiara Riccardo Memeo – l’inizio di un percorso fatto di ascolto, passione e amore per la nostra città. Vogliamo costruire insieme una Barletta più forte, più unita e più orgogliosa delle proprie potenzialità».