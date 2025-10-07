Una nuova stagione teatrale sta per prendere il via al Teatro Curci di Barletta con l’organizzazione del Comune di Barletta in collaborazione con Puglia Culture. Il ricco palinsesto pensato per il 2025/2026 copre le sezioni prosa, teatro per famiglie, comico, contemporaneo e danza, a cui si aggiungono gli appuntamenti della stagione musicale a cura di Cultura e Musica G. Curci – ETS e quelli del Barletta Piano Festival, per un’offerta adatta a un pubblico ampio e diversificato, con nomi importanti del teatro nazionale e proposte d’avanguardia.

Il cartellone completo sarà presentato in conferenza stampa il prossimo 8 ottobre alle ore 12.15 nel foyer del Teatro Curci. Alla conferenza interverranno:

– Cosimo Damiano Cannito, Sindaco di Barletta;

– Oronzo Cilli, Assessore alla Cultura del Comune di Barletta;

– Paolo Ponzio, Presidente di Puglia Culture;

– Giulia Delli Santi, Dirigente responsabile attività Teatrali di Puglia Culture;

– M° Francesco Monopoli, direttore artistico stagione musicale;

– M° Pasquale Iannone, direttore del Barletta Piano Festival;

– Mauro De Candia, coreografo;