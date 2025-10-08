Domenica 12 Ottobre l’Amministrazione comunale di Barletta aderisce all’edizione 2025 dell’iniziativa “Domenica di carta”, promossa su scala nazionale dal Ministero della Cultura con l’obiettivo di valorizzare l’immenso e prezioso patrimonio archivistico e librario.

Il filo conduttore dell’iniziativa, individuato a livello centrale, è sintetizzato nel tema “Archivi di famiglia”, affinché le stesse biblioteche e i già citati Archivi di Stato siano attivamente coinvolti nella ricerca di testimonianze per la trasmissione di tradizioni e identità in favore delle generazioni future.

Su questa base sarà allestita a Barletta, nel Palazzo San Domenico, in via Cavour, “Carte della famiglia Esperti di Barletta (1623-1911)”, una mostra finalizzata a ricostruire un frammento di storia cittadina attraverso documenti in possesso dell’Archivio di Stato di Barletta e della Biblioteca Comunale “Sabino Loffredo”.

La mostra esporrà interessanti testimonianze appartenenti al fondo documentario della famiglia Esperti, espressione della nobiltà dell’epoca i cui esponenti ricoprirono incarichi di rilievo socio-politico e culturale.

I visitatori, dalle ore 9 alle 13 del 12 Ottobre, saranno accompagnati in visita guidata lungo il percorso espositivo della mostra, nel chiostro interno dell’ex Convento e nelle sale della nuova Biblioteca Generale Centrale “Community Library”, anch’essa ospitata nell’edificio. Ingresso libero.