Anche quest’anno la Sezione Territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della Provincia di Barletta-Andria-Trani ha aderito alla Giornata Mondiale della Vista, promossa a livello mondiale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e, in Italia, dalla IAPB Italia ETS, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. L’obiettivo di questa ricorrenza, celebrata ogni anno il secondo giovedì di ottobre, è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione visiva e sulla necessità di sottoporsi periodicamente a controlli oculistici, poiché molte patologie oculari che possono condurre a ipovisione o cecità sono evitabili se diagnosticate in tempo.

Nell’ambito delle iniziative promosse sul territorio, l’UICI BAT, in collaborazione con la IAPB Italia ETS, ha organizzato un incontro-dibattito presso il Reparto di Oculistica dell’Ospedale Dimiccoli di Barletta, alla presenza del dottor Vito Felice Montaruli, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oftalmologia. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di confronto e informazione sui temi della prevenzione e delle principali patologie oculari, evidenziando il ruolo fondamentale della diagnosi precoce nella tutela della salute visiva.

Parallelamente, volontari e dirigenti della Sezione UICI BAT stanno promuovendo la diffusione di materiale informativo e stickers forniti dalla IAPB Italia ETS nelle principali vie e piazze di Barletta, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di cittadini e sensibilizzarli sui corretti comportamenti di prevenzione.

«La vista è un bene prezioso e troppo spesso trascurato. Attraverso giornate come questa vogliamo ricordare che la prevenzione è la prima e più efficace forma di cura», ha dichiarato Giuseppe Ricatti, Presidente dell’UICI BAT. Le attività realizzate rientrano nel più ampio impegno dell’UICI e della IAPB Italia ETS nella promozione della salute visiva e nella lotta alla cecità evitabile, con iniziative di informazione, screening e sensibilizzazione che ogni anno coinvolgono centinaia di città italiane.